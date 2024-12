Presepi, conferenze, solidarietà, musica: gli eventi in diocesi

Dal 17 dicembre al 6 gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30 presso la Comunità Madonna delle Grazie delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera don Orione) a Savona è visitabile la "Mostra dei presepi dalle nostre case" a cura del Gruppo Vivere Leze. La comunità è sita a Palazzo Valdettaro, in piazza don Nicolò Aragno 1, nel quartiere Legino.

Giovedì 19 dicembre alle ore 16 nella Sala Rossa del Municipio di Savona si terrà la conferenza "Quando la grazia di Dio incontra chi la sa accogliere sono sempre meraviglie", promossa dal Comune e dall'Associazione Savona nel Cuore dell'Africa. Si parlerà de "L'opera missionaria di Maria Giuseppa Rossello attraverso il planisfero" con Carlo Cerva, Giuseppe Martinengo, Marco Ricchebono e Ciccio Clemente. Porteranno le loro testimonianze di vita missionaria il carmelitano padre Enrico Redaelli, corresponsabile del Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli, le suore Maria Fè Léon De Vivero, Maria Hélène Sekatera e M. Paola Pescio (Figlie di Nostra Signora della Misericordia) e volontari dell'associazione stessa.

In collaborazione con Solida Cooperativa Sociale venerdì 20 dicembre alle ore 20 nel refettorio del Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, a Savona l'associazione Amici del San Giacomo invita ad una cena solidale per contribuire al recupero del Complesso San Giacomo. L'evento sarà preceduto alle 19 dalla visita guidata alla Quadreria e ai libri antichi dell'ex Convento San Giacomo. La partecipazione è ad offerta minima da 35 € e su prenotazione obbligatoria entro il 18 dicembre telefonando al numero 3476955431 dalle 17:30 alle 19:30.

21 dicembre dalle ore 9:30 ancora in Sala Rossa a Savona la stessa associazione Amici del San Giacomo presenteranno il libro "La Chiesa e il Convento di San Giacomo a Savona: l'Eglise Engloutie", organizzata insieme al Comune e alla Fondazione Agostino De Mari.

Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Savona, della Diocesi di Savona-Noli e di Coralmente Insieme 21 dicembre alle ore 18:30 nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, il Coro Femminile La Ginestra si esibirà nel "Concerto di Natale", diretto dalla maestra Michela Calabria. L'ingresso sarà gratuito. Per informazioni si può scrivere un'e-mail all'indirizzo coroginestra@virgilio.it o consultare il sito web corolaginestrasavona.it.