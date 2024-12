Stella, Roberto Rossello nuovo assessore: subentra al compianto Franco Siccardi

Roberto Rossello è stato nominato dal sindaco Andrea Castellini nuovo assessore a Stella al posto del compianto Franco Siccardi, scomparso lo scorso 14 agosto all'età di 82 anni.

Rossello alle comunali del 2021 era risultato il più votato con 150 preferenze. Gestirà le deleghe al bilancio e alla scuola. Sergio Cheli sarà nominato capogruppo di maggioranza.

"Io eredito questa carica mio malgrado, e dico questo per due motivi. Il primo perché, come ben sappiamo era ricoperta dal Prof. Franco Siccardi al quale va ancora il mio e nostro grazie per aver impegnato il suo tempo per il bene del nostro paese, se ne sente ancora l’assenza sia come uomo sia come amministratore il quale riusciva a rendere semplici anche le pratiche più complesse che gli venivano affidate - spiega il neo assessore che entrerà ufficialmente in carica con la nomina nel prossimo consiglio comunale - Il secondo perché come molti sanno io non ho mai aspirato, e chiaramente neppure preteso, nessuna carica e/o titolo in codesta amministrazione perché sono convinto che l’impegno che deve essere profuso da un consigliere (di maggioranza o di opposizione) e da un assessore deve essere il medesimo, ovviamente con responsabilità sulla carta diverse, ma in fondo chi di noi nella vita quotidiana non ha responsabilità?".

"Ho deciso di accettare la proposta del sindaco a ricoprire la carica di Assessore per far capire a chi si è preso l’incombenza di far parte di un’amministrazione qualunque essa sia, che nei momenti di difficoltà si deve avere il coraggio di non tirarsi indietro, di non nascondersi dietro un dito o ancora peggio di approfittare della situazione, ma di avere la forza di porgere una spalla ed un aiuto. Per questo motivo assicurerò il mio massimo impegno, nel limite delle mie capacità, proprio come ho fatto sino ad ora mettendoci sempre la faccia ed essendo sempre a disposizione dei cittadini senza chiedere mai nulla in cambio, ma con l’onore di avere la possibilità di poter fare qualcosa di concreto per loro portando nuovi servizi. Infine, lascio in consegna a Sergio Cheli che rappresenta le fondamenta della nostra maggioranza, la funzione di Capogruppo, una posizione a mio parere molto importante ai fini della coesione del gruppo e la vicinanza dell’Amministrazione alla popolazione" conclude Rossello.

"Felice che Roberto abbia accettato viste le competenze e l’onestà che ha sempre dimostrato verso Stella e verso tutti gli stellesi. Con lui sono certo che lavoreremo, come sempre, fianco a fianco verso il consolidamento dei progetti già in essere e verso quelle opere strategiche che sono fondamentali per la nostra comunità - dice il sindaco Andrea Castellini - Sono certo che il nostro prof Siccardi sarebbe molto contento di questa decisione e ti augurerebbe, come me, un grosso in bocca al lupo".