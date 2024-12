Dai lavoratori Piaggio la solidarietà ai colleghi di LaerH: saranno in cassa integrazione fino all’8 marzo

Con una nota sindacale, Rsu Piaggio Aero Industries e Rsa Piaggio Aviation esprimono solidarietà ai colleghi di LaerH di Albenga, in cassa integrazione ordinaria fino all’8 marzo.

Nella nota si legge: “Vista la difficile situazione dei lavoratori Laerh ai quali, nella giornata di ieri è stata comunicata la messa in cassa integrazione ordinaria, dovuta alla non curanza dell'Azienda dimostrata in tutti questi anni, alla mancanza di investimenti strutturali fondamentali per la salute degli operai stessi, I'Rsu, I'RSsa e i lavoratori esprimono massima solidarietà nella speranza che la situazione si risolva in tempi brevi e che le maestranze possano tornare a svolgere il loro lavoro in sicurezza”.

Nella giornata di ieri, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm di Savona hanno fatto sapere la decisione unilaterale della direzione aziendale di LaerH di attivare la cassa integrazione e procedere con l'esternalizzazione della verniciatura. I sindacati attendono ora chiarimenti e risposte concrete, nel corso dell'incontro calendarizzato per domani, 18 dicembre alle ore 15,30, confermato solo oggi dall'azienda, e che si terrà in videoconferenza presso l'Unione Industriali a Savona.