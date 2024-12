“Christmas Moment” a Loano, il 24 dicembre torna il presepe vivente

Torna anche quest'anno, a Loano, il presepe vivente organizzato dall'associazione Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Un evento da non perdere per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

La ricostruzione della Natività si terrà martedì 24 dicembre sotto la regia di Giorgio Molteni. Alle 22 in piazza Italia prenderà il via la rappresentazione della Natività e dei mestieri storici, mentre alle 22.30 i personaggi sfileranno nei caruggetti orbi.

La manifestazione coinvolgerà “cittadini ed ospiti di buona volontà”, chiamati ad interpretare (oltre ai protagonisti della Natività) anche calzolai, fabbri, panettieri, pescatori e angeli e angioletti. Ma non solo: il pubblico, infatti, è invitato a presentarsi con un “look vintage” e a indossare abiti dei genitori o dei nonni, per conferire alla serata un'atmosfera d'epoca.

Durante la serata verranno organizzati giochi e attività per intrattenere i più piccoli. Bambini e famiglie sono invitate a fare a Gesù Bambino un piccolo dono, come giocattoli, abiti o alimenti: tutto il materiale raccolto verrà consegnato alla parrocchia di San Giovanni Battista, che poi lo distribuirà alle famiglie bisognose della città.



In vista della serata, gli organizzatori sono alla ricerca di figuranti di tutte le età. Vecchia Loano metterà a disposizione gli abiti, in parte realizzati dalle sarte dell'associazione. Chi volesse partecipare in qualità di figurante o avesse necessità di chiedere informazioni può contattare Flavia al numero 333.278.4942, Barbara al numero +39.349.815.9699 o Agostino al numero +39.338.218.2309.

Lunedì 6 gennaio 2025 dalle 15.30 Vecchia Loano darà vita alla sfilata delle Beface per le vie del centro storico.