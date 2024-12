Nuovo raid vandalico nella scuola di via degli Orti ad Albenga, Podio: "Situazione inaccettabile, servono più controlli”

“Lo spettacolo che insegnanti e personale della scuola di via degli Orti si sono trovati di fronte ieri, lunedì 16 dicembre, è qualcosa di inaccettabile. Banchi imbrattati di pittura, i lavoretti di Natale dei bambini distrutti, e una mensa completamente inutilizzabile. Questa situazione non è solo un danno materiale, ma il segnale di una grave mancanza di controllo e attenzione verso una struttura scolastica che dovrebbe essere sicura e protetta. Non ci sono telecamere, e pare che solo ora si stia correndo ai ripari per ordinarle. Non esiste neppure un sistema di allarme funzionante. I nostri bambini, le famiglie e il personale meritano scuole sicure e rispettate. Mi auguro che i responsabili di questo gesto vengano individuati al più presto. La scuola non può permettersi di tollerare ancora simili situazioni”.

Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza di Albenga Nicola Podio.