Savona, al San Paolo un impianto per migliorare il ricovero dei pazienti in Ematologia nei mesi più caldi

Un significativo gesto di solidarietà nei confronti dei pazienti e del personale sanitario.

È stato presentato oggi all’ospedale San Paolo di Savona un intervento tecnico, realizzato grazie ad un'importante donazione che consiste in un impianto di condizionamento già installato e pienamente operativo, volto al miglioramento delle condizioni ambientali del “day hospital” di Ematologia.

La Confederazione dei Centri Liguri di Tutela dei Diritti del Malato, a nome della propria fondatrice Maria Chighine, ha identificato questo reparto come destinatario dell’intervento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni logistiche nei locali dedicati ai pazienti.

L’impianto, del valore di circa 4mila euro, è stato progettato per rispondere alle esigenze dei pazienti in terapia, particolarmente vulnerabili durante i periodi di alte temperature estive.

“Insieme alla Responsabile, la dottoressa Marina Cavaliere, abbiamo individuato la necessità di intervenire per offrire conforto ai pazienti durante le terapie. Migliorare le condizioni ambientali è essenziale per favorire il loro benessere e per supportare il lavoro degli operatori sanitari” spiega l’ingegner Bernardo Stroscio, rappresentante del centro di Savona della Confederazione.

L’Ufficio Tecnico dell’ASL2 ha provveduto a installare l’impianto, che è stato reso operativo già a partire dall’estate scorsa. “Il lavoro svolto consiste nella realizzazione di un impianto di condizionamento estivo a servizio degli spazi del retrocorpo del piano 4 del monoblocco. L'input fornito dalla donazione ha permesso ad ASL2, che ha integrato l'importo messo a disposizione con fondi propri, di realizzare l'impianto di condizionamento del reparto e proseguire nella progressiva implementazione con l'obiettivo di giungere ad avere una climatizzazione estiva adeguata in tutto l'ospedale” spiega l’ingegner Giulio Tagliafico, direttore della Struttura Patrimonio e Gestione Tecnica.

Grazie a questo intervento, il "day hospital" ha potuto affrontare i mesi più caldi garantendo un ambiente più confortevole sia per i pazienti che per il personale.

La Direzione dell’ASL2 esprime profonda gratitudine nei confronti della Confederazione dei Centri Liguri di Tutela dei Diritti del Malato, sottolineando il ruolo cruciale che questa organizzazione svolge all’interno della rete sanitaria savonese.

“Ringraziamo la Confederazione per questo importante contributo, che dimostra la costante attenzione ai bisogni dei nostri pazienti. Proprio oggi si terrà anche la riunione del Comitato Misto Consultivo, che coinvolge le Associazioni di tutela e volontariato attive nel nostro territorio, costituendo un valido strumento per stimolare la programmazione e la gestione della sanità savonese. La Confederazione, con la sua lunga storia, ne è un membro fondamentale” sottolinea il Direttore sanitario, il dottor Francesco Sferrazzo.