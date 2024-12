Smarrita la cagnolina Hope: l'appello per ritrovarla a Savona

A Savona è stata smarrita la cagnolina Hope. L’allarme è stato lanciato dalla proprietaria: "Hope, la mia cagnolina di un anno, è scappata dopo un rumore nella zona pattinaggio alle Trincee in data 12 dicembre 2024 - spiega - È molto fobica della gente. Non bisogna cercare di prenderla o darle cibo in caso di avvistamento. Solo le segnalazioni sono utili per poter inviare l'ambulanza veterinaria e mettere la gabbia trappola".

In caso di avvistamento, rivolgersi al numero +33 631456020 o direttamente all'ambulanza veterinaria 112.