A Finale "La sfida degli elfi di Natale": giochi, laboratori creativi e intrattenimento per bimbi e famiglie

Si trasformerà in un magico percorso a tappe ricco di giochi, laboratori creativi e intrattenimento il centro storico di Finalmarina, nel fine settimana che anticipa il Natale.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 15:00, il comune di Finale Ligure e il Rione dei Neri, insieme a numerose associazioni locali, daranno vita a “La sfida degli elfi di Natale”, un evento a tema pronto a coinvolgere grandi e piccini insieme in un pomeriggio dove potranno vivere immersi nell'atmosfera natalizia il rione, superare avvincenti sfide, raccogliere preziosi punti e ricevere un regalo.

L'evento si svolgerà seguendo un percorso la cui partenza è prevista da Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 15:00, dove i partecipanti riceveranno la mappa, l'adesivo e le pettorine necessarie per affrontare le varie sfide. Diverse saranno le tappe organizzate grazie al prezioso contributo del Rione dei Neri, della ludoteca comunale 0-99 "Giocare", del gruppo scout AGESCI di Finale Ligure e dell’Associazione Baba Jaga.

Tutto comincerà dal percorso a ostacoli in Via Bolla. Successivamente, in Piazza Donatori di Sangue, proprio davanti alla Croce Bianca, i partecipanti potranno divertirsi nella costruzione di giocattoli in legno. Proseguendo, nella Sala Gallesio sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale “Il Grinch” messo in scena da Baba Jaga, mentre al primo piano del palazzo, presso la sede della Consulta del Volontariato, ad attendere i bimbi e le loro famiglie la prova del cappellino di lana. Continuando lungo il percorso, in Vico Marassi, i partecipanti si cimenteranno nella "lavanderia del Polo Nord". Di fronte alla Gelateria “Il Dattero”, invece, i bambini potranno scrivere e decorare le loro speciali lettere di Natale, mentre in Via Rossi, nei pressi del negozio "Ricami Fiorentini", si terrà un laboratorio dedicato alla creazione di segnalibri a tema costellazioni. In Piazza San Giovanni, ci sarà l’opportunità di giocare con i pony del Villaggio di Giuele, un’esperienza unica per i più piccoli. Quindi il percorso proseguirà con le proposte del gruppo scout AGESCI: in Via Garibaldi ci sarà il “Gioco di Kim”, un’attività coinvolgente basata sulla memoria sensoriale, mentre in Via Colombo, nella zona del pastificio Ciravegna, ci sarà l’entusiasmante “Gioco del BangsG. Infine, nella suggestiva Piazzetta dell’Oro, sarà possibile immergersi nella magia delle proiezioni Silent Book. Il percorso si concluderà nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele II, dove i partecipanti potranno consegnare il “passaporto degli elfi” per ricevere un piccolo regalo finale, suggellando così questa giornata di festa.

Inoltre, presso il Rione dei Neri e più precisamente nelle vie Barrili, Colombo e nei vicoli adiacenti, l’associazione animerà una vera e propria festa degli elfi, dove non mancheranno la slitta di Babbo Natale e una merenda a offerta libera, per rendere ancora più speciale questo pomeriggio di festa.

Spiegano gli organizzatori: "Questo vuole essere un momento di gioco, creatività e condivisione per tutte le famiglie, promuovendo la collaborazione tra le realtà locali e diffondendo lo spirito natalizio. Ogni tappa offrirà attività coinvolgenti e divertenti per bambini dai 4 ai 12 anni, ma anche per gli adulti che desiderano immergersi in un’atmosfera di festa".

Aggiunge l'assessore al Turismo e agli Eventi, Maura Firpo: "Ringrazio tutte le numerose realtà finalesi che anche questa volta hanno aderito con entusiasmo all'evento e si sono spese per la sua organizzazione. Un ringraziamento va, da parte mia e dell'Amministrazione, a tutti i volontari per il loro impegno e alle associazioni del territorio per la collaborazione messa in campo. Un ringraziamento particolare va anche a chi ha curato la realizzazione delle grafiche dell’evento".