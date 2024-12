Provincia, Olivieri consegna le deleghe ai consiglieri di maggioranza: Castellini nominato vicepresidente

Andrea Castellini è il nuovo vicepresidente della Provincia di Savona.

Il presidente Pierangelo Olivieri ha disposto oggi, dopo settimane di attesa, le deleghe dei consiglieri provinciali di maggioranza e il recordman di preferenze alle ultime elezioni, sindaco di Stella, va quindi la vicepresidenza.

Castellini avrà inoltre la delega alla viabilità e si occuperà della zona del levante savonese e Savona, alle società partecipate e all'ambiente.

Il consigliere Diego Distilo gestirà le deleghe ai lavori pubblici, al dimensionamento scolastico e ai trasporti; il consigliere Marco Dogliotti si occuperà di Area Crisi Complessa, lavori pubblici, la viabilità e l'edilizia scolastica in Val Bormida e la gestione dei rifiuti; la consigliere Franca Giannotta gli affari legali, la Stazione Unica Appaltante e il servizio idrico integrato; il consigliere Demis Aghittino la valorizzazione del patrimonio, i fabbricati e l'edilizia scolastica, il consigliere Matteo Mirone la viabilità del ponente e la commissione espropri.

Olivieri manterrà le deleghe al bilancio e al personale.

"Dopo un intenso periodo di lavoro istituzionale e di confronto e condivisione con i componenti dell’Amminitstrazione, ho ufficialmente conferito le nuove deleghe, considerando la territorialità, le competenze personali e professionali dei Consiglieri, nonché il dato significativo del risultato elettorale" ha dichiarato il Presidente Olivieri.

"L'auspicio e la determinazione sono quelli di proseguire un'azione amministrativa il più possibile condivisa e collegiale, come dimostrato dal lavoro svolto finora e dalla maggioranza delle delibere approvate ieri all'unanimità" ha aggiunto il numero uno di Palazzo Nervi.

"Ci tengo a ringraziare la mia area geografica del Levante, tutti gli Amministratori della Provincia di Savona che mi hanno supportato per questa nuova avventura, oltre ovviamente al nostro Presidente Pierangelo Olivieri e alla maggioranza tutta per la fiducia riposta in me. È un incarico di grande responsabilità e sono pronto a impegnarmi per garantire risultati concreti per il territorio" il commento del neo vicepresidente Andrea Castellini.

"Dall'elezione del 29 settembre, secondo più votato nella coalizione di centro destra, non avevo più detto nulla in merito pur già partecipando alla vita dell'Ente Provincia. Il Presidente, che ringrazio, mi ha conferito le deleghe ai Lavori Pubblici, Dimensionamento scolastico e Trasporti - ha detto il consigliere Distilo - Incarichi molto importanti che porterò avanti con grande serietà e ascoltando tutto il territorio. E' davvero stimolante per me ricoprire questi incarichi devo dire che già dopo aver preso contatto con gli uffici ho potuto trovare in Provincia personale altamente qualificato e molto disponibile, insieme tracceremo un percorso importante per organizzare e programmare i futuri interventi sia per l'ordinaria amministrazione che per quella straordinaria. Un grazie a tutti per la fiducia che mi è stata accordata sia a chi mi ha votato che al Presidente Olivieri per avermi affidato questi incarichi e cercherò di lavorare al meglio e non deludere".