Spotorno, Stefano Remiddi subentra in Consiglio comunale al posto di Francesco Pendola

Stefano Remiddi entra in Consiglio comunale nel gruppo di opposizione "Noi per Spotorno che Vorrei", subentrando al consigliere decaduto Francesco Pendola. Remiddi ha preso possesso del seggio vacante lo scorso 19 dicembre, a seguito del via libera del Consiglio comunale. Durante la stessa seduta, è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e il piano di alienazione di alcuni immobili del patrimonio comunale, derivante dalla trattativa tra Pastorino Costruzioni e il Comune di Spotorno.

"Il mio personale ringraziamento per aver sciolto la riserva per la sua salita al seggio, e per il lavoro che dovrà fare da oggi fino alla fine della legislatura, in rappresentanza dei cittadini che lo hanno premiato nell'ultima tornata elettorale e per l'impegno nella vita politica spotornese", commenta il capogruppo di "Noi per Spotorno che Vorrei", Massimo Spiga.

"Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e un'opportunità unica per contribuire al miglioramento della nostra comunità", aggiunge Remiddi.

"Innanzitutto, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a chi mi ha preceduto in questo ruolo, ormai ex consigliere Francesco Pendola, per l’impegno e la dedizione. Ha tracciato un sentiero che mi impegno a seguire con lo stesso livello di serietà e passione. Sono consapevole delle sfide che ci attendono, ma anche delle straordinarie opportunità che abbiamo di fronte a noi. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me."

"È per voi che sono qui oggi, e il mio impegno sarà sempre rivolto al vostro bene. Vi ascolterò con attenzione e sarò sempre disponibile per discutere le vostre preoccupazioni e le vostre idee. In ultimo, voglio cogliere l'opportunità per esprimere il mio più sincero ringraziamento al collega e mio capogruppo, Massimo Spiga, per il suo straordinario supporto durante il mio processo di surroga", conclude Remiddi.