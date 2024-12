Cristina Bolla premiata come Ligure Illustre 2024

Il cigno d’argento in filigrana viene consegnato a chi si è distinto a livello nazionale ed internazionale in ambito professionale e sociale.

“Cristina Bolla è Presidente di Genova Liguria Film Commission e del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, imprenditrice nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, direttrice di eventi di promozione turistica e responsabile di gruppi di progettazione. Da diversi anni è docente di marketing turistico e accoglienza turistica, si occupa di progettazione per lo sviluppo economico del territorio ligure, della cultura e dell’enogastronomia. Si occupa di cineturismo ed è docente nell’ambito dei progetti audiovisivi. Ha collaborato in progetti per la valorizzazione dell’artigianato artistico. È membro della Commissione per l’internazionalizzazione delle Film Commission del MiBACT e del Coordinamento delle Film Commission presso la Direzione Cinema del MiBACT. È stata membro di giuria dell’Oscar della pubblicità italiana Key Awards Milano, di cui ha preso il Premio nel 2022, si occupa della cura di progetti per il rilancio del territorio attraverso i progetti audiovisivi. Si è occupa di progetti di formazione e alfabetizzazione all’audiovisivo e collabora con il Premio La Pellicola d’Oro per la valorizzazione dei mestieri del cinema, di cui è un membro di Giuria e relatrice durante gli eventi in occasione dei principali Festival del Cinema. Si occupa di attività di volontariato nell’ambito delle attività sportive e di progetti di socializzazione”.