Doppio incendio ad Albisola e a Savona: intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco in via Servettaz a Savona

Doppio incendio ad Albisola Superiore e a Savona ed immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti prima per un rogo su un tetto di un'abitazione nel comune albisolese in via degli Ulivi e successivamente nel capoluogo in via Servettaz con le fiamme che hanno interessato un deposito di legna e il retro della bottega "Farinata-Pizza".

Sul posto presenti due squadre e l'autobotte.

Molteplici comunque gli interventi nelle ultime ore a causa del forte vento.

AGGIORNAMENTI IN CORSO