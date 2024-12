A Pietra Ligure il tradizionale Presepe allestito dalla confraternita Santa Caterina

Un allestimento che ritorna come da tradizione (la prima volta fu nel 1979) in occasione delle festività natalizie e che nel pomeriggio di domenica scorsa é stato inaugurato alla con la benedizione del Parroco di San Nicolò Don Giancarlo Cuneo alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi.

"Un'opera davvero bellissima che restituisce le peculiarità del nostro territorio con le 'fasce' terrazzate e i filari di vite - spiega il primo cittadino - Una tradizione che i confratelli e le consorelle rinnovano con impegno e pazienza ogni anno, regalandoci questo 'quadro' di vita contadina incantevole e incantato che oltre a stupirci per i movimenti di molti 'pezzi', i giochi di luce, la precisione dei mille particolari e la resa realistica, ci racconta il mistero dell'incarnazione che 'accade' per tutti nella quotidianità, ci aiuta a riscoprire il senso profondo del Natale e a riflettere sulla natività di Gesù, immergendoci in una luce lieta e quieta".