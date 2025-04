Albissola, completati i parcheggi per le moto sull'Aurelia in Corso Bigliati

È stata completata questa mattina la tracciatura di una cinquantina di nuovi parcheggi moto sull'Aurelia in Corso Bigliati ad Albissola Marina.

Per anni i mezzi a due ruote in quel tratto venivano parcheggiati principalmente sul marciapiede ma poi a seguito della decisione di vietare l'utilizzo come stalli non era stata più consentita la sosta.

Dal gennaio scorso erano iniziati i lavori proprio per trasformare in un nuovo parcheggio raso, il tratto degradato di marciapiede non utilizzato dai pedoni all’esterno dei portici e nella zona davanti al Supermercato MD, la Farmacia Concordia e la Banca BPER (tra Via Vallauris/Via Isola e Piazza Vittorio Veneto).

"È in corso di 'ritocco' anche la segnaletica orizzontale presente intorno alla zona - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - È stata completata insieme al nuovo tratto di marciapiede esterno anche la nuova rampetta di accesso al marciapiede dei portici".

"A breve completeremo anche le due nuove aiuole che per ora abbiamo delimitato per sicurezza con recinzione provvisoria ed infine provvederemo ad installare appena forniti dalla ditta incaricata anche alcuni nuovi punti luce a servizio dei nuovi parcheggi moto" conclude Silvestro.