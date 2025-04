Bitumature nella Valle dell'Erro, sopralluogo della Provincia: valutazione tecnica per un cedimento sulla Sp50 a Mioglia

Prenderanno il via gli 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐭𝐮𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 a maggio sulle strade della Valle dell'Erro e nella mattinata di ieri il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, insieme al Consigliere Provinciale con Delega alla Viabilità per l'area del Levante e Vicepresidente Andrea Castellini, hanno effettuato una serie di sopralluoghi sulle provinciali.

A Mioglia verrà rifatto il manto stradale lungo la SP10 e la SP50, con particolare riferimento alla zona di innesto con la SP542. Gli interventi interesseranno una superficie complessiva pari a circa 4.800 mq.

"Con il Sindaco Gianpiero Borreani e i referenti dell’Ufficio Tecnico comunale, è stata condotta un’ulteriore valutazione tecnica, con accertamenti visivi in loco, relativa a un cedimento della banchina stradale verificatosi lungo la SP50 in direzione del Comune di Pareto, presumibilmente attribuibile alle recenti e abbondanti precipitazioni" spiegano dalla Provincia.

Alla presenza del Sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli invece sono stati esaminati gli interventi programmati lungo la SP542 in località Pian Bottello e lungo la SP41 in località Ferriera, dove è previsto il rifacimento del manto stradale per una superficie pari a circa 4.300 mq. Sono inoltre pianificati ulteriori interventi di asfaltatura su circa 1.200 mq, ricadenti all’interno del perimetro comunale e nell’area di confine con il Comune di Mioglia.

A Sassello il supporto del personale tecnico del Comune, è stato effettuato un sopralluogo lungo la SP49 che attraversa la località La Carta, nella frazione Palo, proseguendo in direzione Piampaludo fino a località Prato Vallarino. Gli interventi previsti sul territorio di Sassello interesseranno le SP49 e SP31, fino all’intersezione in corrispondenza della località La Carta, per una superficie complessiva di 5.400 mq a cui si aggiungono 3.900 mq nella frazione di Piampaludo.

"Compatibilmente con le attività quotidiane correlate alla programmazione ordinaria nonché con l’insorgere di eventi straordinari, l’Amministrazione Provinciale proseguirà, nelle prossime settimane, l’attività di sopralluogo su ulteriori tratte viarie, sia nell’area del l𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 che del p𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞, con estensione tanto alle zone dell’e𝐧𝐭𝐫𝐨𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 quanto alla fascia c𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐚 e all'immediato relativo r𝐞𝐭𝐫𝐨𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚" concludono da Palazzo Nervi.