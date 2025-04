Borghetto S. Spirito, la Polizia Locale svela la sua nuova flotta di droni: il 23 maggio la presentazione ufficiale

" La messa in servizio di questi dispositivi rappresenta un passo avanti concreto nella modernizzazione degli strumenti a supporto della sicurezza urbana, della tutela del territorio e della gestione delle emergenze " spiega il sindaco Giancarlo Canepa.

Venerdì 23 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza Italia, si terrà la presentazione ufficiale della nuova flotta di droni in dotazione alla Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito.

"Durante l’evento verranno illustrati i principali ambiti di impiego dei droni - prosegue il primo cittadino - tra cui: monitoraggio del traffico, supporto alla viabilità e rilevazione incidenti; controllo del territorio per la prevenzione degli illeciti ambientali e urbanistici; interventi di Protezione Civile in situazioni di emergenza o calamità naturali; sorveglianza in occasione di eventi pubblici e manifestazioni; supporto alle operazioni di ricerca e soccorso; supporto alle Forze dell'Ordine; supporto agli Uffici Tecnici Comunali; censimento fauna selvatica".