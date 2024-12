Cairo, convocato il Consiglio comunale: all'ordine del giorno il bilancio di previsione e diverse interrogazioni delle opposizioni

È stato convocato per il prossimo 30 dicembre il Consiglio comunale, con 18 punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del bilancio di previsione e alcune interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione.

"Verranno discusse le nostre interrogazioni, con le quali chiediamo informazioni sui 50 mila euro offerti dalla società Castiglia Daniele al comune per la pratica di autorizzazione all'utilizzo delle mine nel cantiere davanti all'hotel City, sul futuro della radiologia e della TAC nel nostro ospedale dopo l'alluvione, così come sui lavori per far fronte al dissesto idrogeologico e sullo stato di emergenza e sul risarcimento a chi ha subito danni", spiegano dal gruppo Cairo in Comune.

"Quest'anno, Cairo si è risvegliata dopo una nottata da incubo, che l'ha riportata agli anni '90 - aggiungono dal gruppo +Cairo - Sono stati numerosi i soccorritori, anche volontari, che, insieme alle pubbliche assistenze, si sono prodigati per riportarci alla normalità. Per questo ci auguriamo, come PiùCairo, che le nostre interrogazioni aventi ad oggetto gli eventi alluvionali e la collocazione della sede della nostra Croce Bianca vengano discusse positivamente e con spirito costruttivo. Con altrettanto spirito e grande serietà, speriamo si discuta la posizione della giunta rispetto al processo penale che vede imputato il nostro sindaco. Lo spirito che serve a quella Cairo che ha indubbiamente diritto a risposte e che ha bisogni che non possono sempre essere sottotaciuti o non affrontati e soddisfatti".