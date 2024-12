Anche Savona dice "no" ai botti di Capodanno, il sindaco Russo firma l'ordinanza

Divieto di botti e fuochi d'artificio per festeggiare la fine anno. Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato l'ordinanza che vieta di utilizzare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere per il Capodanno.

Il divieto scatterà dalle ore 14 del 30 dicembre 2024 fino alle ore 23,59 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio Comunale di Savona.

In caso di violazione dell'ordinanza è prevista la sanzione che va da 25 a 500 euro e, se il caso assume rilievo penale, è prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria.