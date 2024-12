Asl2, a gennaio una farmacista specializzanda per potenziare la distribuzione farmaci in Val Bormida

Una nuova farmacista, assunta tra gli specializzandi, permetterà di potenziar ela distribuzione dei farmaci in Valle Bormida. La procedura prevede che il paziente venga preso in carico a Savona per accedere poi als ervizio sul proprio territorio.

"Per ciò che riguarda il primo contatto- spiega Elena Farulla, direttore della Struttura complessa di farmacia - questo avviene a Savona, poi il paziente viene preso in carico ed avviene la preparazione di pacchetti personalizzati, chiusi e che nessuno può aprire e manomettere, inviati al distretto per la consegna direttamente al paziente".

A Finale, invece, è attivo da alcuni mesi un servizio a domiciliare anche per l'assistenza integrativa, per i pazienti stomatizzati nel distretto di Finale, in collaborazione con il Distretto sanitario territoriale. In precedenza il punto di dispensazione era al Ruffini, un'ospedale poco agevole per i pazienti. Quindi abbiamo iniziato una sperimentazione che vediamo di poter eventualmente ampliare anche in altri distretti. Per quello che riguarda invece la Val Bormida il punto di distribuzione è a Carcare.