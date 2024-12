La svolta per Piaggio Aerospace: Baykar acquisisce il gruppo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha dato il via libera alla cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, al gruppo turco Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret. Leader nella produzione di droni e tecnologie aerospaziali avanzate, Baykar ha presentato l'offerta ritenuta più adeguata a garantire il rilancio industriale del marchio Piaggio Aerospace e la salvaguardia di lavoratori e crediti.