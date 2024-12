Ceriale, incendio in una casa abbandonata: vigili del fuoco mobilitati

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in una casa abbandonata situata nei pressi del camping Baciccia.

Le fiamme, scoppiate poco dopo la mezzanotte, hanno interessato alcuni materassi presenti all’interno dell’edificio.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, consentendo ai soccorritori di intervenire prontamente. Il rogo è stato domato senza particolari difficoltà e non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.