Ad Albenga la mostra “Beyond Borders: alla Torre Civica le opere di Sophie Dickens e Paul Ramirez Jonas

Albenga si prepara ad accogliere la mostra Beyond Borders, curata da Lorenzo Sibilla, che vedrà protagonisti due artisti di fama internazionale: Sophie Dickens e Paul Ramirez Jonas, nomi noti per le loro esposizioni in prestigiosi musei come il Guggenheim di New York, la Tate Modern, la Biennale di Venezia e il Victoria and Albert Museum. Ospitata dalla Torre Civica – IAT, l’esposizione sarà inaugurata sabato 28 dicembre alle 16.30 e sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025.

L’esplorazione artistica dei confini “Beyond Borders” affronta temi di grande rilevanza contemporanea, quali la natura, gli elementi, il sociale e l’animalismo, invitando i visitatori a riflettere sui confini che separano e uniscono gli esseri viventi. “Questa mostra è un invito a superare ogni tipo di barriera, fisica, culturale ed emotiva, e a trovare un terreno comune tra le differenze. Grazie a artisti del calibro di Dickens e Ramirez Jonas, vogliamo offrire un’esperienza che sia al contempo profonda e coinvolgente”, sottolinea il curatore Lorenzo Sibilla.

Un futuro centro per l’arte internazionale: Lorenzo Sibilla vede in Albenga un grande potenziale come sede per eventi artistici di caratura internazionale. “Negli ultimi tre anni, grazie alla collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi, ho portato tre mostre di altissimo livello nella nostra città. Questo è solo l’inizio: il mio obiettivo è creare un vero e proprio programma artistico continuativo che permetta sia agli artisti che al pubblico locale di vivere, studiare e appassionarsi all’arte contemporanea”.

L’iniziativa vuole gettare le fondamenta per un progetto artistico ambizioso, trasformando Albenga in un punto di riferimento per la cultura e l’arte. “Con un impegno più forte e la stretta collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi - aggiunge Sibilla -, possiamo sviluppare una piattaforma che valorizzi il talento e stimoli la partecipazione della comunità”.

Si prospetta un 2025 ricco di progetti per il giovane curatore d’arte. L’anno nuovo porterà infatti ulteriori sviluppi e sono già in cantiere progetti artistici. Gli eventi futuri saranno pensati per coinvolgere sempre di più il pubblico locale, trasformando la città in un luogo di scoperta e ispirazione per gli appassionati d’arte di tutte le età.