Finale, la Compagnia di San Pietro festeggia il nuovo anno: il 6 gennaio torna il "Cimento della Befana"

Festeggia l'anno che se ne va e si prepara a salutare quello nuovo la Compagnia di San Pietro che, a Finale Ligure, prepara un doppio appuntamento per le prossime settimane.

Si comincerà domani, sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 16 fino alle ore 19 in via Pertica, davanti alla gelateria "Il Dattero" per un brindisi insieme col calore del vin brulé.

Tornerà invece lunedì 6 gennaio, per l'edizione del quarto di secolo, l'oramai consolidato e tradizionale "Cimento della Befana". Dalle ore 9 per le iscrizioni e, a seguire, dalle ore 11 per il tuffo, nella cosiddetta "Spiaggia dei Neri" sul lungomare Migliorini, ci si tornerà a tuffare nelle acque finalesi per un appuntamento ormai fisso dell'inverno savonese.

Dopo la "ciumba", verranno come al solito distribuiti i vari riconoscimenti e, tutti insieme, ci si potrà scaldare con focaccia, panettone, cioccolata e vin brulé.