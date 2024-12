Piaggio Aero alla turca Baykar, Foscolo (Lega): "Auspico sia il passo decisivo per la salvaguardia di occupazione e sviluppo del territorio"

“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato di avere autorizzato i commissari straordinari a procedere con la cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, con sedi a Villanova d'Albenga e a Sestri Ponente, alla società turca Baykar, che si è impegnata a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili sia le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici. Auspico che sia un passo decisivo per i territori di Savona e di Genova. Infatti, è una vertenza che si è sbloccata dopo sei anni di amministrazione straordinaria. Sono fiduciosa che questa soluzione, valutata attentamente dalla terna commissariale, sarà definitiva e potrà portare non soltanto alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e degli asset industriali in Liguria, ma anche al potenziamento delle attività nel medio-lungo periodo nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo del nostro territorio. Con l’assessore Paolo Ripamonti e il consigliere delegato Alessio Piana vigileremo affinché tale soluzione sia finalmente un'occasione di rilancio di questa importante realtà strategica per la Liguria, che rappresenta un patrimonio unico di competenze e know-how a livello nazionale e internazionale”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.