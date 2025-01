Savona, con la fine del 2024 addio a tre attività storiche del centro città e di Santa Rita

È difficile dire addio a un'attività gestita per oltre 40 anni, ma per tutti arriva il tempo di riposarsi e abbassare le saracinesche.

Quel tempo è arrivato per la Lavanderia Santa Rita, in via Carducci, ma anche per due attività ultraventennali del centro: la pizzeria Spizzy in corso Italia e il negozio di abbigliamento per bambini Il Pellicano, in via Manzoni.

"Ho aperto nel 1983 – spiega Cristina Canepa della Lavanderia Santa Rita – e sono in pensione da circa un anno. Ora è tempo di riposarsi e dire basta. Mi spiace per i clienti, con i quali in questi anni si è instaurato un bel rapporto, soprattutto le persone anziane, molte delle quali, oltre al servizio, vengono per fare quattro chiacchiere ed avere un po' di compagnia. Avrei voluto cedere, ma la lavatrice che ho non ha il marchio CE e chi entra dovrebbe sobbarcarsi il costo di una macchina nuova, molto costosa".

In centro chiude anche Spizzy, di Vincenzo Pisacane, che ha aperto l'attività 24 anni fa, dopo aver rilevato il locale da un altro gestore, e che è stato uno dei primi a fare le consegne della pizza a domicilio in moto. Dopo un'esperienza alla pizzeria Da Mario, in via XX Settembre, che era della sorella, Pisacane ha poi rilevato Spizzy, servendo due generazioni di savonesi.

Anche Alessandra Bernini, titolare de Il Pellicano, chiude dopo 24 anni di attività e dopo il trasferimento, di pochi metri, del negozio in via Manzoni. Bernini era stata una delle più accese oppositrici della pedonalizzazione di via Manzoni, che ha portato a un calo del passaggio e del fatturato, insieme a una crisi post-Covid e al cambiamento delle modalità di acquisto dei savonesi, con le vendite online sempre più diffuse.