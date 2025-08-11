Pietra, i residenti di via Basadonne: "Condizioni igieniche e ambientali inaccettabili"

È una richiesta urgente di intervento per "condizioni igieniche e ambientali inaccettabili" quella che i residenti in via Andrea Basadonne hanno inviato al Comune di Pietra Ligure. Nella missiva recapitata a Palazzo Golli, viene espresso "forte disagio e disappunto per le gravi condizioni igienico-sanitarie - sottolineano i residenti - in cui versa stabilmente la nostra via".

"La situazione si è ormai protratta oltre ogni limite di tollerabilità - proseguono i cittadini - deiezioni canine e, in alcuni casi, persino umane lungo tutto il caruggio; cumuli di rifiuti abbandonati da passanti senza alcuna rimozione tempestiva; bidoni del vetro collocati sul retro dei locali commerciali, non solo antiestetici ma spesso maleodoranti, sporchi e fonte di attrazione per animali di varia natura. Il passaggio dell’operatore incaricato, il signor Franco – persona di grande impegno e disponibilità, che svolge il proprio lavoro con serietà – rappresenta l’unico momento in cui la via torna temporaneamente in condizioni decorose. Ma il suo intervento, pur apprezzato, non è sufficiente a garantire un livello accettabile di pulizia e decoro nel lungo periodo".

"La nostra via si presenta in uno stato indegno di una località turistica e profondamente lesivo della qualità della vita di chi vi abita - si legge ancora nella missiva - È inaccettabile che i residenti debbano convivere quotidianamente con degrado, sporcizia e rischi per la salute pubblica, mentre i turisti passeggiano altrove godendo di zone curate e mantenute. Chiediamo pertanto con urgenza e fermezza: un potenziamento strutturale degli interventi di pulizia, con frequenza e mezzi adeguati alla reale situazione; il controllo puntuale dell’utilizzo dei bidoni da parte dei locali commerciali e, se necessario, il loro spostamento in posizioni più idonee e meno impattanti; l’installazione di segnaletica che scoraggi i comportamenti incivili, unita a un effettivo sistema sanzionatorio per chi abbandona rifiuti o sporca la via".

"Ci aspettiamo una risposta concreta e tempestiva da parte dell’amministrazione, poiché non è più accettabile che l’abbandono di questa zona ricada esclusivamente sui residenti" concludono i cittadini pietresi di via Basadonne.

Interpellato sulla questione, il Comune ha spiegato che le principali criticità derivano dal mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti e ha annunciato che, a tal fine, la Polizia Locale intensificherà i controlli.

"Nel piano triennale delle opere programmate dall'amministrazione, c'è anche il rifacimento di via Basadonne per un investimento complessivo di 200 mila euro - aggiunge l'assessore Francesco Amandola - a testimonianza di un interesse per la via che non è mai venuto meno".