Albisola, scontro tra due auto in via della Pace: tanto spavento, tre feriti non gravi (FOTO)

È stato lanciato l'allarme poco dopo le 13.00 per un incidente in via della Pace ad Albisola Superiore. Due auto si sono scontrate tra di loro lungo la Ss334 ed immediati sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze, due ambulanze della Croce Verde albisolese e della Croce d'Oro di Albissola, l'automedica del 118. Questi ultimi hanno trasportato una delle persone a bordo di una delle due auto in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona, dove sono stati trasportati per accertamenti del caso in codice verde anche due bambini.

La strada stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per alcuni minuti per permettere ai soccorsi, compreso il personale Anas, di operare, con la Polizia locale giunta sul posto per i rilievi del caso e regolare poi il traffico in senso unico alternato per smaltire le code createsi in entrambi i sensi di marcia e quindi aprire totalmente una volta rimossi i mezzi incidentati.