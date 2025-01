Cairo, casetta a fuoco in via Tecchio: nube di fumo nero visibile nel cielo (VIDEO)

Mattinata movimentata a Cairo Montenotte, dove un incendio ha interessato una casetta situata in via Tecchio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo la canna fumaria, il tetto e la camera da letto dell’abitazione.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cairese, che hanno lavorato intensamente per contenere e domare l'incendio. Nonostante l’imponente nube di fumo nero che si è alzata visibile a distanza, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

L’intervento tempestivo delle squadre antincendio ha impedito che le fiamme causassero danni ulteriori, mettendo in sicurezza l’area e assicurando il controllo della situazione. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.