Albenga, tre giorni di festa per celebrare l’inizio del 2025

Street Food Village per Capodanno ad Albenga! A partire da questa sera (30 dicembre) e fino a mercoledì 1 gennaio tutti i giorni dalle ore 11.00 in avanti in Piazza del Popolo il Villaggio di Natale si trasformerà nello Street Food Village.

Prodotti tipici e non solo in un’area attrezzata tutta da vivere proposti da A.I.C.I. Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Polenta con il cinghiale, hamburger di fassona e di cinghiale, lampredotto e molto altro, saranno presenti anche le birre artigianali e i liquori del liquorificio Hopificio.

E per aspettare insieme il 2025 si canta e si balla con Franco Brando il DJ del mare. Per tutte le informazioni seguire i canali social di Scopri Albenga.