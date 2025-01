Avis Albenga, un bilancio di fine anno all'insegna della solidarietà

Il bilancio di fine anno dell’Avis comunale di Albenga riflette l’impegno costante dei suoi volontari, che hanno realizzato numerose iniziative per raccogliere fondi destinati a progetti importanti.

Tra questi, sono stati raccolti 1020 euro per il Gaslini, 1690 euro per Telethon e 600 euro per “Fratelli dimenticati”. Inoltre, l’Avis di Albenga sostiene l'Unicef con una donazione di 50 euro al mese e collabora con altre associazioni locali. In particolare, ha permesso all’ANT di utilizzare la sede Avis per le visite di prevenzione oncologica periodicamente organizzate nel territorio.

Donare il sangue fa bene a te e agli altri. Per diventare donatore, è possibile prenotare la visita per l’idoneità chiamando il numero 0182 562249, disponibile il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.avisalbenga.it.