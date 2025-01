Vado, chiude la storica edicola vicino al Comune: per 27 anni gestita dalla famiglia Scrivanti

Dopo 27 anni chiude la storica edicola a lato del comune di Vado Ligure in via XI Febbraio.

Oggi, 31 dicembre è quindi l'ultimo giorno dell'attività gestita da Claudia e Luca Scrivanti, punto fisso per molti che ogni mattina si sono ritrovati a comprare giornali e riviste o all'uscita da scuola per i bimbi alla ricerca delle figurine mancanti per completare l'album.