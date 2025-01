Savona, botti e fuochi artificiali per Capodanno nonostante l'ordinanza del sindaco

A Savona, come in molti altri Comuni, in occasione del Capodanno, il sindaco Russo ha firmato la cosiddetta ordinanza ‘anti botti’.

Su tutto il territorio comunale era vietato utilizzare materiale esplodente e sparare fuochi d'artificio, dalle ore 14:00 del 30 dicembre 2024 fino alle ore 23:59 del 1° gennaio 2025, al fine di evitare danni a persone, animali e all'ambiente.

Tuttavia, l'ordinanza non è stata rispettata e in molte zone della città si sono sentiti botti e petardi. In Piazza del Popolo si è assistito a un vero e proprio “spettacolo” di fuochi d'artificio, durato più di cinque minuti

Chi aveva parcheggiato l'auto nei pressi della piazza, vicino ai giardini, ha trovato sulla carrozzeria brandelli e residui dei botti.

Per fortuna, nonostante le esplosioni di botti, petardi e fuochi artificiali, non si sono registrati danni a persone o cose.