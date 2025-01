Cairo sostituisce le panchine vetuste

Cairo Montenotte avvia il rinnovamento dell’arredo urbano con la sostituzione delle panchine obsolete presenti nelle aree pubbliche del territorio comunale.

L'iniziativa mira a migliorare la qualità e il decoro degli spazi cittadini, rendendoli più accoglienti per residenti e visitatori.

Per la fornitura di 15 nuove panchine, il comune ha scelto Green Arreda Srl, un'azienda con sede a Vasto, specializzata nell’arredo urbano e nella progettazione di soluzioni sostenibili per spazi pubblici. L'investimento complessivo per l’intervento è di circa 4.700 euro.