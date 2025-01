Cultura, musica e divertimento nel weekend che precede l'Epifania ad Alassio

In attesa della grande giornata del 6 gennaio, che culminerà con l’evento benefico "Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane", accompagnato dall’Epifania del Subacqueo, le iniziative ad Alassio proseguono con un ricco programma dedicato ad adulti e bambini che si aggiunge alle attrazioni presenti in città, come il Luna Park in Piazza Partigiani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio accanto al Palazzo Comunale, il mercatino natalizio "Arte del Natale" con laboratori per bambini in Piazzetta Beniscelli, e la Casetta di Babbo Natale, che dal 1° gennaio ospita la Befana in Piazza Matteotti.

Venerdì 3 gennaio, Alassio Christmas Town si animerà con uno speciale "Fire Show", che attraverserà le vie cittadine a partire dalle ore 16,30.

Sempre il 3 gennaio (alle ore 16 e alle ore 21), presso la Biblioteca Civica, si terrà la proiezione del film "Last Film Show", dedicato alla storia di Samay, un bambino indiano che, conquistato dalla magia del cinema, muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni (Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 0182 648078; Beppe Rizzo tel. 329 0035785 e-mail: rizzobeppe@libero.it). In serata, alle ore 21 presso l'Ex Chiesa Anglicana si terrà il Concerto dell'Epifania, serata a scopo benefico a cura della FIDAPA Sezione Albenga-Alassio.

Sabato 4 gennaio, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, si terrà il pomeriggio d'animazione natalizio per bambini "Le scarpe della Befana, ovvero Befana Party". L'iniziativa è ad ingresso libero con prenotazione consigliata contattando la biblioteca al numero 0182.648078.

Sempre alle 17, le vie cittadine impreziosite dalle luminarie e dalle proiezioni di Alassio Christmas Town accoglieranno la parata "Incanto", uno spettacolo di cavalli bianchi luminosi accompagnati da musica.

Nello stesso giorno, alle ore 17, presso l'Auditorium "R. Baldassarre" della Biblioteca Civica si svolgerà un incontro commemorativo dedicato al giornalista e saggista, già Presidente di Italia Nostra, Mario Fazio (Alassio 1924 – Pietra Ligure 2004), nel centenario della sua nascita. L'iniziativa, organizzata da Italia Nostra con il patrocinio del Comune di Alassio, vedrà l'introduzione del Prof. Alberto Beniscelli e la proiezione del video "L'attualità di Mario Fazio”, comprendente le testimonianze di Alberto Beniscelli, Giuseppe Dematteis, Giovanni Durbiano, Salvatore Giannella, Carlo Grande, Franco Manzitti, Renzo Piano, Beppe Rovera, Antonio Ricci, Adriano Sansa, Alberto Sinigaglia, Giovanni Spalla. La proiezione del video è a cura di Giovanna e Lorenzo Fazio. Video-maker e regista Mario Carmelo. Ingresso libero.

In serata, alle ore 21, Piazza della Libertà si animerà con l'energia di un'irresistibile karaoke condotto da Giacomo Aicardi, già molto apprezzato durante l'estate e lo scorso ottobre nell'ambito della manifestazione “Alassio in rosa per Alessia”. Durante la serata sarà presente un banchetto benefico a cura dell'Associazione "Amici di Padre Hermann".

Sempre alle 21, per gli amanti della musica classica la Parrocchia di Santa Maria Immacolata, in Piazza San Francesco, ospiterà il concerto dei Cori Riuniti con il "Coro Sacra Famiglia" di Imperia e la "Corale San Francesco"di Alassio, accompagnati all’organo dal Maestro Giorgio Piovano.

Domenica 5 gennaio, le vie cittadine si animeranno alle 16,30 con una colorata parata di Befane accompagnate da un simpatico spazzacamino, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria. Nella stessa giornata, la Biblioteca Civica proporrà la proiezione del film tedesco "La sala professori", alle ore 16 e alle 21, affrontando temi legati all’educazione e alla responsabilità all’interno delle scuole (Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 0182 648078; Beppe Rizzo tel. 329 0035785 e-mail: rizzobeppe@libero.it).