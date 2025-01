L'eleganza e il fascino Decò di Villa Noberasco ad Albenga protagoniste delle visite FAI

Dopo il successo della Cena di Natale, la Delegazione e il Gruppo FAI Albenga-Alassio propongono un nuovo evento alla Villa sul Viale ad Albenga. Sabato 11 gennaio, alle ore 17:30, l'edificio conosciuto anche come Villa Noberasco vivrà un pomeriggio speciale, in cui i volontari del FAI accompagneranno i visitatori alla scoperta di un gioiello di Albenga e brinderanno al nuovo anno appena iniziato.

Costruita per volere della famiglia Noberasco negli anni ’30 del secolo scorso, la Villa sul Viale aprirà non solo le porte delle sue bellissime sale decorate in stile Art Déco, ma svelerà anche la vita di una “famiglia bene” dell’epoca. Un racconto ricreato grazie alle ricerche in archivio e ai racconti e memorie degli eredi.

Il programma prevede l’arrivo dei visitatori a partire dalle ore 17:30 e la visita alla Villa a cura dei volontari del FAI. In questa occasione, saranno anche messi per la prima volta in mostra i progetti dell’edificio realizzati dall’architetto Giuseppe De Negri e custoditi dagli eredi. L’evento terminerà con un brindisi augurale per inaugurare insieme il nuovo anno all’insegna della cultura.

Villa Noberasco: eleganza e fascino Decò è un evento dedicato a tutti gli amanti dell’arte, della storia e della città di Albenga e per partecipare è prevista la prenotazione da effettuare tramite mail ad albenga@faigiovani.fondoambiente.it oppure telefonando al numero + 39 338 740 5560 (Alice).

Il contributo minimo per partecipare è a partire da 15€ per i non iscritti FAI e 10€ per gli iscritti FAI.