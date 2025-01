Andora, il Comune apre le porte al Servizio Civile: dal 2025 tre progetti per quattro posti

Apre le proprie porte al Servizio Civile il Comune di Andora: dal 2025, quattro giovani fra i 18 e i 29 anni potranno prestare servizio anche presso l'ente comunale andorese.

Un'opportunità formativa a livello personale e di competenze che sarà offerta da tre distinti progetti. I partecipanti opereranno nell’ambito di specifici obiettivi degli Uffici Politiche Scolastiche, Sociali e Cultura dell’ente locale. L'impegno previsto è di 25 ore settimanali per un anno con un compenso (stabilito dalla legge nazionale) di 507,30 euro mensili per 12 mensilità.

“L’obbiettivo è potenziare e ampliare progetti di servizio già attivati con successo dal Comune, offrendo esperienze che possano essere formative per i partecipanti e al contempo dare loro la possibilità di esprimere le proprie competenze e capacità personali - spiega il vicesindaco con deleghe all’Istruzione e alla Cultura Daniele Martino, che ha coordinato il progetto insieme agli assessori alle Politiche sociali Monica Risso e alle Politiche Giovanili e all’Infanzia Alexandra Allegri - Il Servizio civile del Comune di Andora vedrà i partecipanti operare in tre progetti con molteplici sfaccettature e a contatto con bambini, ragazzi, anziani e per la organizzazione di attività in biblioteca e culturali”.

Un progetto avrà come obiettivo migliorare i servizi educativi e ricreativi rivolti ai minori presso il Centro Estivo e la Biblioteca, dando un aiuto specifico per le attività ricreative o per fare i compiti. Ci si propone anche di favorire la partecipazione degli utenti ai gruppi di lettura in Biblioteca.

Un secondo progetto si occuperà di assistenza, in particolare degli anziani, sia nei momenti di svago sia nella vita quotidiana: i giovani volontari supporteranno gli anziani nel disbrigo di commissioni quotidiane o proporranno attività di intrattenimento nei centri sociali di Andora. Obiettivo ampliare i partecipanti e le proposte di coinvolgimento e servizio. “In queste occasioni il volontario potrà inoltre capire eventuali bisogni degli utenti, da segnalare alle assistenti sociali in un’ottica di prevenzione del disagio – spiega l’assessore Monica Risso - Gli aderenti al servizio civile presenzieranno anche alle attività del Centro Sociale Anziani favorendo le attività di socializzazione. Presso l’Ufficio Politiche Sociali potranno occuparsi dell’accoglienza e dell’orientamento dell’utenza come il supporto nella compilazione delle pratiche o fare servizio informativo”

Un terzo progetto è a supporto dell’Ufficio Cultura nelle attività legate ad alcuni eventi, nella predisposizione degli spazi e dei materiali utili allo svolgimento delle proposte al pubblico, nel supporto all’utenza e in attività d’ufficio connesse.

“Il Servizio Civile offre una significativa opportunità di formazione ai ragazzi. Pensiamo che possa anche far comprendere loro il funzionamento della macchina pubblica e farne cittadini più partecipi – ha dichiarato l’assessore alla Politiche Giovanili e dell’Infanzia Alexandra Allegri – I tre progetti riguardano, infatti, servizi e realtà importanti per la comunità che coinvolgono le famiglie e tutte le generazioni, sia nei momenti di svago che di assistenza”.

Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro il giorno 18 febbraio 2025 alle ore 14,00.

L'Amministrazione ricorda che chi effettua il Servizio Civile ha diritto alla riserva prevista dalla legge pari al 15% dei posti messi a concorso da ciascuna Pubblica Amministrazione, azienda speciale o Ente locale, fatti salvi i diritti all’assunzione riservati alle categorie protette.

"Desidero ringraziare il sindaco Mauro Demichelis, gli Uffici di Anci e del Comune nella persona del dottor Mattia Poggio per la parte istruttoria che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo per i nostri ragazzi" ha concluso il vicesindaco Daniele Martino.