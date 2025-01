Piazza Vittorio Veneto a Varazze: prevista una riqualificazione con aree verdi, l'ampliamento del marciapiede e un attraversamento pedonale

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze.

L'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare lo spazio urbano nel quartiere San Nazario attualmente fatiscente e privo di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tra gli obiettivi anche la creazione di un attraversamento pedonale tra la piazza e la passeggiata di Viale Paolo Cappa, ed è stata previsto l'ampliamento del marciapiede lato attività commerciali di via Torino.

La piazza potrà contenere, inoltre, elementi artistici che la possano valorizzare e connotare sul territorio.

Attualmente si presenta come uno spazio pedonale, asfaltato, con un'aiuola baricentrica ed una illuminazione pubblica precaria. L'area risulta con una pavimentazione che indirizza le acque piovane anche nel percorso di via Coda che lamenta, per sua naturale collocazione problematiche di smistamento delle stesse nei condotti già esistenti.

Verrebbe quindi ampliato il percorso pedonale di via Colombo, lato centro storico e la possibilità di realizzare nuovi e più ampi dehors a servizio delle attività commerciali; l'utilizzo di arredi urbani già presenti nella passeggiata a mare e nel recente intervento di ponente con lo scopo di fornire unitarietà alla visione d’insieme della città; scelta di utilizzare la stessa pavimentazione lapidea del lungomare per la sola piazza con lo scopo di inserirla come sua naturale porzione; l'attenzione sarà posta per il superamento delle barriere architettoniche con lo scopo di consentire l’accesso al sito anche alle categorie protette; verrà inoltre scelto il verde da posizionare nell'area. Sarà realizzato un impianto fotovoltaico integrato nella pensilina bus presente al fine di incamerare ed utilizzare energia pulita per l’illuminamento e per i servizi di ricarica e connessione alla rete per cellulari e tablet.

Il Comune ha previsto un spesa complessiva di 1 milione e 269mila euro.

"La riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto è tra gli obbiettivi di mandato al pari di tante altre zone della città, sia urbane che frazionali, e su questo stiamo lavorando. Oggi non è altro che un’area di passaggio all'interno del centro cittadino, mentre riteniamo possa essere, una volta riqualificata, elemento di collegamento tra il quartiere di San Nazario, il Borgo e la passeggiata a mare - aveva dichiarato il sindaco Luigi Pierfederici - Uno snodo urbano importante, intitolata ad uno degli eventi storici più importanti della nostra storia nazionale, con potenzialità fondamentali per la nostra cittadina non solo in chiave turistica ma anche e soprattutto in termini di vivibilità".