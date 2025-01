Varazze celebra Sant’Antonio Abate: una tradizione di fede e comunità

Sabato 18 gennaio, la Confraternita di San Bartolomeo di Varazze rinnova un’antica tradizione con la festa in onore di Sant’Antonio Abate, compatrono della Confraternita. L’evento, che si svolgerà nell’Oratorio di San Bartolomeo in piazza San Bartolomeo 5, è un’occasione speciale per riunire la comunità cittadina in un momento di fede e condivisione.

La celebrazione inizierà alle ore 17,30 con la Santa Messa, officiata dalla Comunità dei Reverendi Padri Domenicani O.P., alla quale parteciperanno le Unità di Soccorso cittadine e i Priori delle Confraternite.

A seguire, in piazza San Bartolomeo, avrà luogo il tradizionale rito della benedizione del pane, del sale, degli animali e degli automezzi, un gesto simbolico che richiama l’antico legame tra Sant’Antonio Abate e il mondo rurale.

“La Confraternita è lieta di accogliere quanti vorranno intervenire alla manifestazione – sottolineano gli organizzatori – invitando tutti a portare i propri animali domestici e automezzi per rinnovare insieme questa tradizione secolare, che rappresenta un momento di unione e condivisione per la comunità”.