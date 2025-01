"Pezzi di m...a! Passate puntuali", frase offensiva contro gli autisti Tpl a Noli

Una scritta offensiva contro gli autisti e la vandalizzazione di una pensilina con gli orari degli autobus.

E' apparsa qualche giorno fa ad una fermata del bus a Noli e il dito dei vandali è stato puntato contro gli autisti di Tpl Linea.

"Pezzi di m...a! Passate puntuali". Così recita la frase che va ad attaccare il lavoro dei dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale.

"Ma la gente pensa che ci godiamo a essere in ritardo? Non pensa che c'è traffico? Che è stata modificata la viabilità? Che possono esserci semafori o cantieri che ci rallentano? Che può essersi guastato un mezzo? No, è più facile pensare che ci facciamo i comodi nostri, che perdiamo tempo al bar, a chiacchierare - si è sfogato un autista - Se siamo in ritardo, saltiamo buona parte delle nostre soste obbligatorie per legge, finiamo in ritardo e non pagati in più a seconda della causa, arriviamo in ritardo a casa dalle nostre famiglie, arriviamo in ritardo a un appuntamento che abbiamo preso a fine turno ect ect. Complimenti all'educazione dell'autore della scritta".