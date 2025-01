Befana bagnata, befana fortunata: si cala dal castello di manovra dei pompieri di Savona e regala caramelle ai bimbi (FOTO)

Grande successo dell’iniziativa "Befana dei vigili del fuoco", nel Comando di Savona, alla quale era stata invitata tutta la cittadinanza.

In un bagnato pomeriggio dell’Epifania, un afflusso costante di famiglie ha fatto visita alla sede centrale e, per i più piccoli, è stato possibile salire sui mezzi dei Pompieri, partecipare a Pompieropoli, cimentarsi in arrampicate sul castello di manovra e visitare il museo storico osservando da vicino i mezzi e le attrezzature.

Il momento culminante si è avuto quando la Befana sotto una pioggia incessante si è calata dal castello di manovra ed ha distribuito caramelle a tutti i bimbi presenti.