Laigueglia, gli alunni tornano nella scuola Badaró dopo i lavori di riqualificazione

Gli alunni di Laigueglia questa mattina, terminato il periodo di vacanza per le feste natalizie, hanno ripreso le lezioni nella scuola G. B. Libero Badaró di Via dei Cha, che avevano lasciato ad inizio aprile 2024.

Nell'anno appena concluso, in appena otto mesi, l'edificio scolastico è stato oggetto di importanti lavori di adeguamento alle normative antisismiche e di efficientamento energetico; la struttura è passata da classe energetica D ad A1 grazie al "cappotto termico" ed a moderne pompe di calore; l’esterno si presenta rinnovato, le aule hanno pareti vivacemente colorate e sono tutte dotate di termoconvettori per la regolazione autonoma della temperatura caldo/freddo; la cucina interna, che sarà in funzione entro fine gennaio, ha impianti e rivestimenti completamente nuovi.

“I lavori, parzialmente finanziati dai fondi del PNRR - dichiara il vicesindaco ing. Andrea Zancanaro - sono stati portati a termine in 12 mesi, grazie al lavoro continuo (non c’è stata interruzione neanche nel mese di agosto) ed al monitoraggio costante operato per garantire il rispetto del cronoprogramma che avevamo concordato con l'impresa appaltatrice, in modo da ridurre al minimo, per alunni e famiglie, il disagio della sistemazione provvisoria".

Quando a breve sarà terminata anche la ristrutturazione dell’ex asilo Guardone – aggiunge la consigliera, maestra Lucia Facchineri, il cui supporto è stato fondamentale in tutte le fasi dell’iniziativa – la nostra scuola potrà avvalersi anche di un orto robotico e della sala immersiva, per offrire a bambini e ragazzi una didattica all’avanguardia e sempre più competitiva nel territorio.

“È una grande soddisfazione per l'Amministrazione – conclude il sindaco Giorgio Manfredi - aver dotato Laigueglia di una scuola che rispetta i più moderni canoni di edilizia pubblica; desidero ringraziare l'Ufficio Lavori Pubblici per il supporto tecnico e gli operai del Comune per la meritevole disponibilità, le Suore del Carmine per averci locato la sede scolastica temporanea e, soprattutto, alunni ed insegnanti per la collaborazione e l'adattamento dimostrato in questi mesi".

Soddisfazione anche da parte di Roberto Sasso del Verme e Massimiliano D'Apolito del gruppo di opposizione: “Non possiamo che essere soddisfatti della conclusione dei lavori e unirci a quanto dichiarato dalla Maggioranza, ringraziando le famiglie e il corpo insegnanti per la pazienza avuta in questo anno”.

“L'opera fortemente voluta dalla Amministrazione Sasso del Verme – proseguono -, che ha reperito i finanziamenti oltre ad un primo incremento degli stessi, ha visto la nuova Amministrazione incrementare ulteriormente tali fondi ed eseguire le opere. Apprendiamo altresì che a breve saranno conclusi i lavori dell'asilo Guardone, altra opera voluta e finanziata grazie alla volontà e al lavoro della precedente Amministrazione e di quella attuale. Riteniamo che, quando si lavora in continuo per il bene di Laigueglia, si devono mettere da parte le differenze politiche e va riconosciuto il merito del lavoro svolto a tutti gli attori coinvolti”, concludono Sasso del Verme e D’Apolito.