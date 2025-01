"Pace. E così sia", la mostra al Vescovado visitabile fino al 19 gennaio: tutti gli incontri (FOTO)

Sarà visitabile fino al 19 gennaio negli spazi espositivi delle sale del Vescovado di Savona la collettiva dal titolo "Pace. E così sia" tenuta di più di 60 artisti organizzata da Luciana Scarone e Maura Montalbetti.

Diversi artisti hanno aderito a questa iniziativa che vuole trasmettere al visitatore un messaggio di pace, fratellanza, solidarietà, inclusione.

Sono presenti artisti già conosciuti nel mondo della ceramica, nella pittura, nella fotografia, nella scultura e per alcuni sarà la prima mostra a cui parteciperanno.

"Hanno aderito a questo nostro progetto associazioni, scuole e asili e il disegno della locandina è stato eseguito dai bimbi di due anni dell'asilo nido di Savona. Tutti uniti in armonia per un unico scopo: la Pace - dicono le organizzatrici - Attraverso la propria espressione artistica che sia pittura, scultura, ceramica lo scopo è quello di attirare l'attenzione su un tema molto attuale e che da anni se ne sente la necessità con il fine di raggiungere quella pace tanto sospirata".

Sono stati organizzati inoltre diversi incontri: venerdì 10 gennaio alle 16.00 con Martina Egidi, scrittrice e pittrice con il libro "Amati o amàti" e Simonetta Bottinelli, scrittrice e poetessa; sabato 11 gennaio all 16.00 con Silvia Bottaro "Frida Kahlo. Oltre il mito. Viva la vida"; domenica 12 gennaio alle 16.00 Tsezarii Hanushkevych, pittore acquarellista dal vivo; venerdì 17 gennaio alle 16.00 consulta per le politiche di inclusione sociale, accoglienza e benesser-ci e associazionismo "Arte, comunità e inclusione"; sabao 18 gennaio alle 16.00 Silvia Bottaro "Monumenti della memoria"; domenica 19 gennaio alle 16.00 Roberto Maiello, pittore, Fulvio Masetti, Luca Soi, maestro violinista "Un violino per la pace: la Musica rende liberi" (Conversazione ed esecuzione di brani della cultura popolare).

La mostra proseguirà fino al 19 gennaio dal giovedì alla domenica dalle ore 16.00 alle 18.00.