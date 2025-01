Rigassificatore, Invernizzi (FdI): "Nessun margine di discussione: a Vado Ligure non si farà"

«L’ex Golar Tundra dovrà trovare una collocazione diversa dalla Liguria. Sul rigassificatore c’è convergenza tra maggioranza e minoranza, oggi il vero vincitore è il territorio con i suoi sindaci». Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI dopo che la vicenda è stata oggetto di discussione in consiglio regionale.

«Nessun margine di discussione: il rigassificatore a Vado Ligure non si farà e finalmente maggioranza e minoranza concordano su quanto già espresso dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante la sua visita ufficiale alla provincia di Savona. La questione dello spostamento dell’impianto da Piombino a Vado Ligure, già motivo di dibattiti accesi, trova ora un netto rifiuto da parte dell’intero consiglio regionale. Come già aveva sottolineato Bucci - dice Invernizzi – questo è un punto chiuso, i savonesi non devono preoccuparsi. Il rigassificatore non arriverà a Vado Ligure. A chi ha sottolineato che il Governo non abbia ancora escluso formalmente l’ipotesi, il presidente aveva risposto chiaramente e senza esitazioni: “Non importa, qui non si farà”. Con un ordine del giorno congiunto arriva ora un messaggio rassicurante per il territorio soprattutto per una comunità preoccupata per le possibili implicazioni ambientali e sociali di un impianto di tale portata.. Con questa presa di posizione il consiglio regionale si allinea alle richieste della popolazione e delle amministrazioni locali, che da tempo manifestano contrarietà all’ipotesi del rigassificatore».