Il Comune di Varazze avvia i lavori di rifacimento del parco giochi in via Carattino

"Purtroppo, ed è una situazione più volte riscontrata, che i parchi giochi del nostro Comune siano spesso soggetti ad atti di vandalismo che ne compromettono la funzionalità e, in alcuni casi, li rendono inutilizzabili - interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Questi comportamenti danneggiano spazi che sono fondamentali per il benessere dei più piccoli e per la socializzazione delle famiglie. Il Comune si impegna a contrastare tali fenomeni, ma è fondamentale il contributo della cittadinanza nel preservare questi luoghi di aggregazione. Inoltre, proprio tale area, era già stata, in anni recenti, oggetto di intervento di riqualificazione, ma a causa delle lavorazioni non eseguite perfettamente la pavimentazione si è deteriorata velocemente; in seguito a ciò il Comune non ha proceduto al pagamento dei lavori alla ditta esecutrice".