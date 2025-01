Addio a don Giuseppe Olivieri, vice parroco a Cairo negli anni ’70 e ’80

Sabato 11 gennaio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Molare si terranno i funerali di don Giuseppe Olivieri, sacerdote profondamente amato dalla comunità di Cairo Montenotte, dove prestò servizio come viceparroco tra gli anni ’70 e ’80.

Don Giuseppe, parroco di Molare e Trisobbio, è venuto a mancare all’età di 67 anni, è ricordato con affetto e gratitudine da molti cairesi, oggi adulti, che da adolescenti e giovani hanno potuto beneficiare del suo esempio, della sua dedizione e della sua capacità di avvicinare i giovani alla vita comunitaria e alla fede.

Non era solo un sacerdote, ma una figura capace di innovare il rapporto tra la chiesa e i ragazzi del tempo. Fu il primo a organizzare vacanze estive per i giovani, portandoli per una settimana a Masone e in gite memorabili, come quella all’Isola di Lérins in Francia e al Santuario di Oropa. Questi momenti non erano solo occasioni di svago, ma vere esperienze di crescita spirituale e personale, che hanno lasciato un segno duraturo nei partecipanti.

"Con don Giuseppe Olivieri ho seguito come catechista i giovani nati nel 1976, accompagnandoli alla prima Comunione. È stata un'esperienza bellissima, sia dal punto di vista religioso che umano, grazie alla grande amicizia e attenzione che il don dimostrava verso tutti noi – commenta Marisa, una catechista dell’epoca. – Ricordo con commozione il momento in cui lo abbiamo accompagnato nella sua nuova parrocchia. Noi eravamo in lacrime per la tristezza, mentre gli abitanti di Trisobbio lo accoglievano con gioia. Questo dimostra quanto fosse amato nella nostra comunità".