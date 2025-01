Albenga, 32enne straniero trovato in possesso di droga: arrestato

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio hanno arrestato un trentaduenne straniero, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato notato dai poliziotti durante un normale servizio di pattugliamento presso la stazione ferroviaria di Albenga.

Durante il controllo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di una sigaretta artigianale che è risultata poi essere positiva al narcotest per la cannabis.

A seguito di successivi accertamenti, estesi anche alla sua abitazione, sono stati rinvenuti in totale oltre 20 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, suddivisa in dosi, oltre che un taglierino di grandi dimensioni.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente e di possesso di armi per cui non è ammessa licenza e condotto presso gli uffici del Commissariato. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.