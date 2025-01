Carcare piange la prematura scomparsa della giovane Matilda Baldessari

Carcare è sconvolta per la tragica perdita di Matilda Baldessari, una giovane di 26 anni venuta a mancare prematuramente a causa di una malattia incurabile. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa sui social, dove si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Il sindaco Rodolfo Mirri ha espresso il dolore condiviso da tutta la comunità con parole di cordoglio: "Siamo sconvolti per questa tragica perdita. A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini, esprimiamo il nostro profondo dolore e ci stringiamo con affetto alla famiglia di Matilda".

Con sentimenti di partecipazione e solidarietà, ha aggiunto: "Noi tutti, affranti, abbracciamo con tutto il cuore la famiglia di Matilda per questa perdita così prematura. In momenti come questi, le parole non bastano: possiamo solo condividere il dolore profondo e manifestare la nostra sincera vicinanza alla famiglia".

La giovane studiava all'Università.