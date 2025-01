"Ombra", un corto sulla sfida dei ventenni e l’ansia del futuro girato a Piana Crixia

“Ombra”, cortometraggio scritto da Caterina Gulfo e diretto da Enrico Bonino, esplora il complesso universo emotivo dei giovani di oggi, raccontando la loro lotta contro l’ansia di affrontare un futuro incerto. La protagonista, Anna, interpretata da Caterina, si muove in un mondo dove il peso delle aspettative e delle paure si materializza in una figura mostruosa che la tormenta.

Il film si apre con un’inquadratura claustrofobica: lo spettatore è intrappolato dentro un armadio, vedendo il mondo esterno solo attraverso le ante che lentamente si schiudono. Questa soggettiva introduce lo stato emotivo della protagonista, schiacciata dal suo stesso senso di inadeguatezza. Man mano che la storia si sviluppa, l’ansia prende la forma di una figura incappucciata e avvolta in un mantello nero, che si insinua nella vita di Anna. Ma è solo nell’ultima scena che scopriamo la verità: dietro il mostro si nasconde la stessa Anna, a simboleggiare come le nostre paure più grandi siano spesso solo proiezioni di noi stessi.

Tutte le riprese sono state effettuate a Piana Crixia, un borgo che si è rivelato lo scenario perfetto per raccontare questa storia intima e universale. Gli interni sono stati ambientati nella casa-museo di Hengel e Sara, sede dell’associazione “Teatro Cantiere”, e nella sede del comitato “Vivi Piana Crixia”. Gli esterni, ripresi anche con l’ausilio di un drone, hanno aggiunto profondità visiva e poetica alla narrazione.

“Ombra” è stato possibile grazie alla collaborazione e all’impegno di un gruppo di giovani. Caterina Gulfo, studentessa della Creative Academy di Savona, non solo interpreta il ruolo principale, ma ha anche ricoperto il ruolo di aiuto regista. Enrico Bonino, regista, fondatore e docente della scuola di regia e recitazione di Savona (insieme all’attore Alessandro Campanile), ha guidato il progetto con passione. La produzione del corto è stata sostenuta, oltre che dalla Creative Academy – Scuola del Cinema di Savona, anche da DLQ Creative Factory.

La serata di proiezione privata, tenutasi ieri, ha celebrato non solo la riuscita di un lavoro cinematografico, ma anche lo spirito comunitario di Piana Crixia, dove un gruppo di giovani ha dato vita a una storia toccante e universale. Questo corto, con la sua delicatezza e profondità, dimostra come anche un piccolo borgo possa diventare un palcoscenico per grandi emozioni.