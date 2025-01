Incidente a Calizzano: la vittima è il 54enne Claudio Garassino

Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Calizzano, dove Claudio Garassino, 54 anni, è morto in un incidente sul lavoro. L'uomo, che gestiva un'azienda agricola insieme alla sua compagna, è stato travolto da una ruspa mentre sistemava delle balle di fieno in regione Giaire.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 10:00, con le squadre di emergenza immediatamente mobilitate per intervenire. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Croce Azzurra di Calizzano e un'automedica, mentre l'elisoccorso Grifo è stato chiamato per garantire una rapida assistenza.

Nonostante l'intervento tempestivo, Garassino è stato estratto dal mezzo con un grave trauma toracico, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse subito disperate. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, che è ancora in fase di accertamento. Il pubblico ministero Massimiliano Bolla ha disposto il sequestro del mezzo coinvolto e l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Lascia una bambina di tre anni.