Albenga, prorogata la mostra "I disegni di Fabulé"

Nei suggestivi locali del Museo La Civiltà dell’olivo in via Mameli ad Albenga è tuttora visitabile la mostra “I disegni di Fabulé”, oltre cento illustrazioni realizzate dagli allievi del Liceo Giordano Bruno per il libro di Gino Rapa “Fabulé favole antiche per lettori moderni”.

L’esposizione, che avrebbe dovuto terminare con le festività natalizie, è stata prorogata per il notevole successo riscontrato tra i visitatori, con grande soddisfazione da parte dei giovani artisti e dei docenti che li hanno coordinati, Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi. L’ingresso è libero e segue gli orari di apertura e chiusura del Frantoio Sommariva.

Il libro “Fabulè”, a partire dalla sua presentazione avvenuta il 10 novembre ad Albenga in un affollatissimo Teatro Ambra (oltre cinquecento persone presenti), è stato accolto con entusiasmo dal pubblico dei lettori ed è stato, ed è tuttora, uno dei libri più venduti in molte librerie come conferma l’editore Diego Delfino della casa Edizioni del Delfino Moro: “Il nuovo testo di Gino Rapa si è rivelato un’idea vincente, perché fa cultura in modo semplice e accessibile riuscendo a coinvolgere lettori di ogni età, dai più piccoli agli adulti. Mentre insieme all’autore prepariamo il calendario delle presentazioni del 2025 siamo già pronti a una seconda ristampa in quanto la prima tiratura è ormai quasi completamente esaurita”.

Non nasconde la sua soddisfazione, ovviamente, Gino Rapa: “Per me la gioia per questo successo è molteplice e va oltre l’aspetto personale. Sono felice per i ragazzi che con tanta passione hanno illustrato il libro e per il messaggio che dal mondo classico, base della nostra civiltà, riesco a veicolare ai lettori moderni spesso troppo distratti dalla vita frenetica di oggi. Senza dimenticare che Fabulé, come tutti i miei lavori, contribuisce a sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Gaslini di Genova, tramite l’Onlus Cicogna Sprint”.